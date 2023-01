Fusillade en Californie : au moins dix morts d’origine asiatique

Photo : YONHAP News

Au moins dix personnes sont mortes samedi soir dans une fusillade qui s’est produite dans un dancing à Monterey Park, la ville à majorité asiatique en Californie aux Etats-Unis. Le quartier était en pleine célébration du Nouvel an lunaire. Les victimes sont cinq hommes et cinq femmes. Dix individus blessés ont été envoyés à l’hôpital.La police californienne a annoncé que le tireur était un homme d’origine asiatique et a rendu publiques sur les réseaux sociaux les images prises par les caméras de surveillance. Elle a ensuite traqué la camionnette blanche que le suspect aurait utilisée pour fuir. Certains médias locaux ont rapporté qu’un corps avait été trouvé dans ce véhicule et que le suspect semblait avoir mis fin à sa vie. Les autorités n’ont pourtant pas confirmé sa mort ni dévoilé son motif de crime.Le Consulat général de la Corée du Sud ainsi que l’association des sud-Coréens à Los Angeles ont déclaré qu’aucun dégât des expatriés n’avait été rapporté concernant cette tuerie. Selon elle, un haut responsable de la police lui a affirmé que toutes les victimes étaient d’origine chinoise.