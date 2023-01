Le vice-ministre de la Réunification appelle Pyongyang à répondre à l’offre de dialogue

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre sud-coréen de la Réunification a déclaré dimanche que Pyongyang devrait arrêter ses provocations qui menacent la vie de son peuple, en lui demandant de répondre à l’offre de dialogue de son voisin du Sud.Kim Ki-woong a souligné que les autorités nord-coréennes négligeaient leur responsabilité de prendre soin de sa population, le besoin fondamental des familles séparées par la guerre de Corée de se retrouver et la proposition de Séoul de créer un futur prospère ensemble, lors d’un événement organisé chaque année à Paju à l’occasion de Seollal pour soulager le chagrin des Coréens originaires du Nord. Seollal, le Nouvel an lunaire, et Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, sont les deux plus grandes fêtes familiales au pays du Matin clair.Le vice-ministre a ajouté que les propositions avancées l’an dernier par le gouvernement sud-coréen, dont celle pour une réunion des autorités pour les retrouvailles des familles séparées, étaient toujours valables.