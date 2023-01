Drame d’Itaewon : les familles des victimes tiennent une cérémonie d’offrande collective

Photo : YONHAP News

Hier, les familles des victimes de la bousculade mortelles d’Itaewon ont préparé ensemble le « charye » à l’occasion du Seollal. A 15h, quelque 80 personnes se sont rassemblées près de la station de Noksapyeong dans le quartier de Yongsan. Elles ont dressé une table d’offrandes devant les portraits de leur membre de famille ou proches décédés.Le représentant de l’association des familles des victimes, Lee Jong-cheol, a affirmé que d’habitude, c’est le moment de passer un bon temps en famille, mais ce n’était plus le cas pour eux, et qu’ils feraient toute la lumière sur cette tragédie pour rétablir l’honneur des défunts.Sur l’autel ont été déposés des plats que les victimes avaient appréciés de leur vivant. Comme la plupart d’entre elles avaient entre 20 et 39 ans, à la place des plats traditionnels, il y avait des pizzas, de la bière et même des chips.L’événement a commencé par la prière de quatre principales religions du pays, dont le bouddhisme et le protestantisme. Les familles des victimes ont ensuite prononcé des messages de condoléances et les citoyens ont déposé des fleurs.