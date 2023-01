Seollal : début des bouchons, le trajet Busan-Séoul dure 7h30

Photo : YONHAP News

Les vacances du Nouvel an lunaire qui ont débuté samedi dernier doivent s’achever demain. Beaucoup de sud-Coréens qui étaient partis dans leur village natal afin de célébrer le culte traditionnel appelé « charye » ont pris le volant ce matin ou s’apprêtent à rentrer chez eux.Quelque 5 130 000 voitures sont attendues aujourd’hui sur les autoroutes, d’après les estimations du Korea Expressway Corporation. Si on est parti, par exemple à midi de Busan dans le sud-est, il faudra alors 7h30 pour arriver à Séoul. Et il faudra compter 6h30 pour atteindre la capitale depuis Mokpo, dans le sud-ouest. C’est vers 17 heures qu’il y aura le plus de bouchons.Le «TOPIS », un système de renseignement intelligent sur les trafics de transport en temps réel est à la disposition des automobilistes. Et afin de prévenir la propagation du COVID-19, tous les citoyens peuvent être testés gratuitement dans des centres de dépistage ouverts dans six aires de repos des autoroutes.