Sondage : les avis négatifs contre Yoon Suk-yeol s’élèvent à 54,7 %

Photo : YONHAP News

Les avis négatifs contre le président de la République se sont élevés à 54,7 % dans un sondage mené du 18 au 20 janvier par Hankook Research à la demande de la KBS, à l’occasion du Nouvel an lunaire, contre 36,3 % d’opinions positives.Alors qu’une personne interrogée sur trois ont jugé la gestion des affaires gouvernementales par Yoon Suk-yeol « très négative », les avis favorables pour le dirigeant ont augmenté de 6,2 points par rapport à il y a deux mois et ceux négatifs ont reculé de 10,2 points.Les sondés défavorables ont parlé du manque de solutions économiques liées à la vie du peuple, de communication avec la population et de capacité à résoudre les questions politiques en collaboration avec d’autres partis. Et plus de la moitié des personnes interrogées ont dit que le gouvernement devrait se concentrer le plus sur la question économique cette année. La croissance économique, la création d’emplois et la stabilisation des prix ont été choisies chacune par environ 30 % des sondés comme le sujet à traiter de manière prioritaire dans l’année.Le taux de confiance de cette enquête est de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.