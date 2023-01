Patinage de vitesse : Choi Min-jeong quadruple médaillée à l’Universiade d’hiver 2023

Photo : YONHAP News

La patineuse de vitesse sud-coréenne Choi Min-jeong a raflé quatre médailles d’or aux Jeux mondiaux universitaires Lake Placid 2023 qui se sont tenus dans l’Etat de New York.Hier, lors de l’épreuve finale de 500 m femmes, l’athlète de 25 ans a franchi la ligne d’arrivée en premier avec un chrono de 1'38''107. Dans la catégorie du relais féminin 3 000 m, elle est montée sur la plus haute marche du podium avec son équipe composée de Kim Geon-hee, Park Ji-yun et Seo Whi-min.Plus tôt, la jeune femme a décroché le métal le plus précieux en 1 500 m et 500 m. Choi est la seule patineuse ayant obtenu quatre titres dans cette compétition aux Etats-Unis.Ses compatriotes masculins ont également fait leur preuve. Jang Sung-woo est monté sur la plus haute marche du podium en 1 000 m avec un record de 1’25’’937. Derrière lui, ses compatriotes Lee Jeong-min et Kim Tae-sung se sont classés deuxième et troisième. L’équipe sud-coréenne a également triomphé dans le relais 5 000 m masculin.Le patinage de vitesse sud-coréen a ainsi confirmé sa puissance en glanant en tout sept or, quatre argents et cinq bronzes dans cet événement sportif international.