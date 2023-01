Météo : la vague de froid la plus forte de cet hiver

Photo : YONHAP News

Dans la nuit de lundi à mardi, la vague de froid la plus puissante de cet hiver arrive et les températures vont considérablement chuter en Corée du Sud.Demain, dernier jour des vacances du Nouvel an lunaire, la température matinale à Séoul chutera à moins 17 degrés, ce qui en fera la température la plus froide de cet hiver. Et la température dégringolera à moins 22 degrés à Daegwallyeong dans le nord-est. En conséquence, un avertissement de vague de froid est émis dans la plupart des régions du pays. Dès cette nuit, il faudra bien se couvrir et faire attention sur les routes !Il semble que la vague de froid se poursuivra pendant longtemps tout au long de cette semaine. Parallèlement, beaucoup de neige est prévue dans les régions de Jeju et de Jeolla dans le sud-ouest. . De plus, de très hautes vagues sont attendues en mer et des perturbations de la navigation suscitent des inquiétudes.