Fusillade en Californie : pas de dégât dans la communauté coréenne

Photo : YONHAP News

Au moins dix personnes sont mortes samedi soir dans une fusillade qui s’est produite dans un dancing à Monterey Park, près de Los Angeles en Californie. La ville à majorité asiatique était en pleine célébration du Nouvel an lunaire. Les victimes sont cinq hommes et cinq femmes. Dix individus blessés ont été envoyés à l’hôpital.Le Consulat général de la Corée du Sud ainsi que l’association des sud-Coréens à Los Angeles ont déclaré qu’aucun dégât des expatriés n’avait été rapporté jusqu’ici concernant cette tuerie. Selon eux, un haut responsable de la police leur a affirmé que toutes les victimes étaient d’origine chinoise.La police californienne a annoncé que le tireur était Huu Can Tran, homme de 72 ans d’origine asiatique, et qu’il a été retrouvé mort avant l’arrestation. Hier, une camionnette blanche qui semble lui appartenir a été en effet détectée dans la ville de Torrance à quelque 40 km de la scène du drame. Les forces spéciales l’ont affronté pendant des heures. Peu de temps après le début de l’opération de l’arrestation, un coup de feu a été entendu dans le véhicule.La police locale a affirmé que le suspect avait commis toute action seul et qu’elle avait récupéré un pistolet semi-automatique sur le lieu de crime.