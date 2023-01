Dokdo : Séoul proteste fortement contre la nouvelle revendication de Tokyo

Photo : KBS News

Séoul a exprimé son indignation contre le discours du chef de la diplomatie japonaise, qui a revendiqué une nouvelle fois la souveraineté de son pays sur les Dokdo.Dans un communiqué publié hier par son porte-parole, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait part de sa protestation vigoureuse. Dans le même temps, il a exhorté Yoshimasa Hayashi à revenir immédiatement sur sa déclaration.La diplomatie sud-coréenne a une fois encore réaffirmé que les îlots font clairement partie du territoire coréen, historiquement, géographiquement et au regard du droit international. Selon elle, le pays du Soleil levant doit se rendre compte que sa prétention répétée n’aide en rien à bâtir une relation orientée vers l’avenir entre les deux pays voisins, et qu’elle n’aura aucun impact non plus sur la souveraineté sud-coréenne.Dans le même temps, le ministère a promis une réponse ferme à toute provocation de Tokyo, liée aux îlots.