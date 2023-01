Julie Turner, choisie comme représentante spéciale américaine pour les droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : Facebook U.S. Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, & Labor

Joe Biden vient de choisir le nouveau représentant spécial des Etats-Unis pour le dossier des droits de l'Homme en Corée du Nord, un poste qui était vacant depuis six ans. Il s’agit de Julie Turner, directrice des affaires de l’Asie orientale et du Pacifique au Bureau de la démocratie, des droits humains et du travail du département d’Etat.Selon la Maison blanche, la nouvelle émissaire désignée y travaillait plus particulièrement pour la promotion des droits de l’Homme dans le nord de la péninsule. Elle parle aussi coréen et français.Si sa nomination est confirmée par le Sénat, Turner aura rang d’ambassadeur et pourra intervenir dans l’élaboration des politiques de Washington sur les dits droits et dans leur exécution. Ce poste a été créé en vertu de la loi les concernant mise en vigueur en octobre 2004. Elle succédera à Robert King, qui l’a occupé de novembre 2009 à janvier 2017.