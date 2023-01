Le patron de l’Otan à Séoul le 29 janvier

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord(Otan) est attendu le 29 janvier à Séoul pour un voyage de 24 heures.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Jens Stoltenberg sera reçu par de hauts responsables de l’administration de Yoon Suk-yeol. Parmi eux le chef de la diplomatie Park Jin et le ministre de la Défense Lee Jong-sup. La coopération entre la Corée du Sud et l’Otan et la situation dans la région, en particulier celle dans la péninsule seront au coeur de leurs discussions.La visite de Stoltenberg intervient alors que le pays du Matin clair opère un rapprochement avec l’organisation transatlantique. Vous vous en souvenez peut-être. En novembre dernier, le gouvernement de Séoul a officiellement ouvert une représentation permanente auprès de l’Alliance atlantique, et ce conformément à l’engagement pris en ce sens par le président Yoon, quand il a été invité au sommet de l’Otan, en juin 2022, comme partenaire asiatique.