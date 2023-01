La vague de froid la plus sévère de cet hiver déferle sur la Corée du Sud

Photo : KBS News

Ce mardi, dernier jour des vacances du Nouvel an lunaire, ou Seollal, toute la Corée du Sud grelotte sous un froid glacial. Les températures, accentuées par un vent de nord-ouest, ont plongé. Dans la journée, le mercure affichait entre -14°C et -3°C au maximum, selon les régions du pays. Soit une baisse de 16 à 17 degrés par rapport à hier.La quasi-totalité du territoire est aussi frappée par des vents violents, dont la vitesse atteint jusqu’à 20 m/s dans les régions côtières, dans les zones montagneuses du Gangwon ou encore sur l’île méridionale de Jeju. Et d’importantes chutes de neige sont aussi attendues à Jeju, dans le sud-ouest et au centre du pays.Face à cette situation, la majorité des régions ont été placées en alerte grand froid. Le ministère compétent, celui de l’Intérieur et de la Sécurité, reste sur le qui-vive pour intervenir, si nécessaire. Il appelle aussi les citoyens à faire preuve de vigilance.Le Premier ministre Han Duck-soo a lui aussi donné des instructions aux collectivités locales pour aider en particulier les SDF et les personnes âgées à se protéger contre le froid.Ce nouvel épisode de vent violent perturbe également le trafic aérien. L’ensemble des 476 vols au départ et à destination de Jeju, programmés aujourd’hui, ont tous été annulés. Même chose pour les ferries reliant l’île à plusieurs ports situés sur la côte ouest, à quelques exceptions.