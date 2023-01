COVID-19 : l’épidémie poursuit son recul

Photo : YONHAP News

Le déclin de l’épidémie de coronavirus se poursuit en Corée du Sud. Les principaux indicateurs en témoignent.Ces dernières 24 heures, 12 262 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés, soit une baisse de quelque 27 000 contaminations par rapport à mardi dernier et de près de 47 000 en deux semaines. Il s’agit du plus faible niveau depuis le 28 juin 2022 pour un mardi. Ce recul peut aussi être attribué à la diminution des dépistages pendant les congés du Nouvel an lunaire, qui ont débuté samedi.A noter également que le nombre des cas importés a lui aussi chuté de moitié en l’espace de 24 heures pour se chiffrer à 31. 71 % d’entre eux sont arrivés de Chine.En ce qui concerne les hospitalisations en soins intensifs, leur nombre totalisait 468, en hausse de 18 individus sur une journée. Et à 17h, hier, le taux d’occupation des lits réservés aux cas graves restait à 29,8 %. 10 décès supplémentaires ont également été enregistrés ces dernières 24 heures, 16 de moins que la veille.Le nombre cumulé de personnes testées positives depuis le début de la pandémie s’élève désormais à plus de 30 020 000 et celui de morts à près de 33 200.