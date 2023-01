Le montant des importations de gaz et de charbon à son plus haut historique en 2022

Photo : YONHAP News

L’an dernier, le montant des importations de deux des trois principales sources d’énergie du pays a atteint un record annuel historique.D’après les chiffres communiqués par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, en 2022, la Corée du Sud a acheté du gaz et du charbon à des pays étrangers pour une valeur respective de 56 et 28 milliards de dollars. Il s’agit de leur plus haut depuis que Séoul a entrepris de collecter les données en 1956.L’Australie a été le premier pays exportateur de gaz comme de charbon vers le pays du Matin clair. Elle représentait 27 % et à 44 % des importations sud-coréennes de gaz et de charbon, respectivement.En ce qui concerne le pétrole brut, le principal fournisseur de Séoul a été l’Arabie saoudite, avec 35 % du montant total de ses importations, devant les Etats-Unis, le Koweït et les Emirats arabes unis.