Hong Sang-soo : « In Water » nominé à la Berlinale

Le nouveau film du réalisateur Hong Sang-soo « In Water » a été invité au 73e Festival international du film de Berlin dans la section Encounters. Le réalisateur fort apprécié de la Berlinale qui a lieu en février y est nominé pour la quatrième année consécutive, après « The Woman Who Ran », « Introduction » et « Novelist's Film ».Dans la section compétition, parmi les œuvres sélectionnées, on retrouve « The Shadowless Tower » du réalisateur chinois d’origine coréenne Zhang Lu, et « Past Lives » de la réalisatrice coréano-canadienne Celine Song. Le comité exécutif du Festival du film de Berlin a annoncé hier les films nominés dans la section Encounters, compétition, et Special Gala lors d’une conférence de presse à Berlin. Dans la catégorie Encounters, une sélection qui promeut des œuvres audacieuses depuis 2020, 16 films dont « In Water » ont été choisis, et dans la catégorie compétition, 18 films dont « Shadowless Tower ».« In Water » est le 29e long métrage du réalisateur du pays du Matin clair Hong.Carlo Chatrian, directeur artistique du festival du film, a présenté ce film en disant que le réalisateur Hong n'avait pas besoin d'explications et que sa nouvelle mise en scène gardait un style net comme d’habitude mais cette fois-ci, le réalisateur sud-coréen avait opté pour une méthode plus intense.« In Water » sera présenté au Festival du film de Berlin en première mondiale et rencontrera le public sud-coréen au cours du premier semestre de cette année.