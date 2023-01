Grand froid : la température ressentie descend jusqu’à -25°C à Séoul

Photo : YONHAP News

Après quatre jours de congés du Nouvel an lunaire, les sud-Coréens ont repris aujourd’hui le travail. Mais... avec bonnet, écharpe et gants ! Ce mercredi, ils ont dû se couvrir beaucoup plus que d’habitude, en raison du grand froid qui a frappé le pays tout entier.-17,3°C, à 7h du matin à Séoul. Selon les archives de Météo-Corée, depuis 1904, on ne compte que 173 jours où le mercure est tombé à -17°C dans la capitale. Et en raison du vent, la température ressentie est même descendue à en moyenne -24,7°C. Dans certains arrondissements comme Dongjak, jusqu’à même -25,7°C.Au même instant, les habitants de la province de Gangwon, eux, ont vécu une vague de froid encore plus forte. Puisque le thermomètre a chuté jusqu’à -24,7°C dans le nord-est du territoire. A Cheorwon, du coup, la température ressentie a été de -28,3°C. L’île méridionale de Jeju, appelée le Hawaï de la Corée, n’est pas épargnée par ce froid avec -2,9°C.Nombreux sont ceux qui se demandent quand est-ce que ce grand froid, en provenance de la Sibérie, va s’en aller. D’après les prévisions de l’agence météorologique, la température va commencer à monter petit à petit à partir de cet après-midi.Pourtant, la neige qui a commencé à tomber dans le sud-ouest va se répandre dans d’autres régions, comme Séoul, les provinces de Gangwon et de Chungcheong. Attention donc au gel et aux risques de glissade !