Pompeo : Kim Jong-un a dit avoir besoin des GI’s stationnés en Corée du Sud pour le protéger de la Chine

Photo : YONHAP News

L'ancien chef de la diplomatie américaine sous Donald Trump, Mike Pompeo, affirme dans son livre publié mardi que le dirigeant nord-coréen avait dit durant sa visite dans le pays communiste en mars 2018 qu'il lui fallait des soldats américains stationnés en Corée du Sud, pour qu’il soit protégé de la Chine.D’après ce qu’il a écrit dans son ouvrage intitulé « Never Give an Inch, Fighting for the America I Love », lorsque l’ancien secrétaire d’Etat américain avait dit que « le Parti communiste chinois (PCC) déclare toujours que Kim sera très content de voir les GI’s quitter la Corée du Sud », le leader nord-coréen avait crié joyeusement en tapant sur la table que « les Chinois sont des menteurs ».Pompeo assure que « Kim Jong-un avait dit avoir besoin des Américains stationnés en Corée du Sud pour le protéger du PCC et que ce dernier voulait le départ des troupes américaines de la Corée du Sud pour traiter la péninsule coréenne comme le Tibet ou le Xinjiang ».L’auteur a révélé qu’il devait persuader son interlocuteur que le régime nord-coréen pourrait survivre, même s’il renonçait aux armes nucléaires contrairement à ce qui est arrivé à Saddam Hussein en Irak et à Mouammar Kadhafi en Libye.Par ailleurs, l’ex-secrétaire américain a mentionné comment le sommet trilatéral entre les Etats-Unis et les deux Corées a fini par se tenir en juin 2019 à Panmunjom. Il explique que tout le monde, sauf John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale qui avait des opinions différentes de Donald Trump, voulait assister à cette rencontre historique.Selon lui, l’ex-président sud-coréen Moon Jae-in l’avait appelé plusieurs fois. Pourtant, quand Pompeo lui avait dit que Kim ne voulait rencontrer que Trump, l’ancien chef d’Etat avait montré son mécontentement. L’auteur affirme que le dirigeant nord-coréen n’avait même pas de temps à consacrer à Moon et ne le respectait pas non plus.