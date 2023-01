FBI : des hackers nord-coréens sont responsables d’un vol de 100 millions de dollars en cryptomonnaies

Photo : YONHAP News

Le Bureau d'investigation fédéral américain (FBI) a annoncé que des pirates nord-coréens sont à l'origine du vol de 100 millions de dollars de cryptomonnaies qui a eu lieu dans une entreprise blockchain américaine l'année dernière.Le FBI a affirmé dans un communiqué publié lundi que les groupes de hackers liés à Pyongyang, Lazarus et APT38, sont les auteurs du piratage survenu en juin dernier sur le pont Horizon de la firme blockchain Harmony. A l’époque, la société victime avait indiqué s'être fait dérober près de 100 millions dollars de cryptomonnaies. Le régime de Kim Jong-un était déjà soupçonné d'être derrière ce vol.Selon les enquêteurs, les hackers ont blanchi le 13 janvier dernier environ 60 millions de dollars d’ethereum volés lors de ce braquage, via le protocole de transactions anonymes Railgun, et une partie du montant dérobé a été envoyée à des fournisseurs de services d’actifs virtuels et convertie en bitcoin.Le FBI estime que le royaume ermite utilise les fonds provenant des piratages de cryptomonnaies pour financer ses programmes de missiles balistiques et d’armes de destruction massive.