Naufrage d’un bateau hongkongais : 2 rescapés et 20 portés disparus près de Jeju

Photo : YONHAP News

La garde côtière de Jeju a reçu vers 1h45 du matin un appel de détresse d’un navire transporteur de 6 551 tonnes à environ 148 km au sud-est de Seogwipo, dans les eaux situées entre les zones économiques exclusives du pays du Matin clair et du Japon. Le bateau transportait un total de 22 marins, à savoir 14 Chinois et huit Birmans.Le navire a appelé la police à 2h41 pour dire que tous les membres d’équipage seraient débarqués. Cependant, les policiers ont perdu le contact avec eux et un bateau, qui était près du lieu de l’accident, a confirmé que le cargo en question avait fait naufrage. Puis, entre 6h13 et 40, un bateau étranger, qui naviguait aux alentours, a sauvé deux membres d’équipage.La police maritime de Jeju mène actuellement une opération de recherche en coopération avec la garde côtière du Japon.