COVID-19 : niveau hebdomadaire de dangerosité le plus « faible » depuis 13 semaines

Photo : YONHAP News

Le niveau hebdomadaire de dangerosité du COVID-19 a été abaissé au degré deux sur une échelle de cinq dans tout le pays.Côté bilan. Ces 24 dernières heures, 19 538 nouvelles infections ont été recensées, représentant une baisse de 47 % sur une semaine et le chiffre le plus faible en 13 semaines. Le nombre de malades hospitalisés en soins intensifs et celui de décès supplémentaires ont reculé respectivement pour la deuxième et la troisième semaine d’affilée. Le taux de lits d’hôpital disponibles est de 29,4 %.Par ailleurs, un Chinois, qui avait pris la fuite après avoir été testé positif le 3 janvier à l’aéroport international d’Incheon, a été renvoyé aujourd’hui de force dans son pays sans être puni. Il est également interdit d'entrer en Corée du Sud pendant un an.Cet homme avait été arrêté deux jours après sa fuite à Séoul et avait subi une enquête policière pour violation de la loi sur le contrôle et la prévention des maladies infectieuses avant d’être transféré au Parquet. Un officiel du QG central des catastrophes et contre-mesures de sécurité a expliqué que les services d’immigration coréens avaient pris une mesure d’expulsion qui ne nécessitait pas de procès, car il aurait fallu attendre au moins un mois et la raison de son délit n’était pas suffisante pour le contraindre autant de temps.