Kimchi : les importations atteignent leur niveau record

Les importations de kimchi, un mets traditionnel coréen fait à base de chou salé, pimenté et fermenté, ont atteint 169,4 millions de dollars l’année dernière, soit une montée en flèche de 20,4 % en rythme annuel. Il s’agit de la plus forte hausse annuelle en 12 ans.Ce phénomène s’expliquerait par la hausse des prix des matières premières du kimchi, ce qui aurait abouti à celle de la demande pour des produits moins cher en provenance de Chine. Le mets importé coûtait 643 dollars le litre, à savoir 18,8 % du kimchi « made in Korea » destiné à l’exportation.En revanche, les exportations de kimchi ont rétréci de 11,9 % jusqu’à 148,2 millions de dollars. C’est la première fois que le chiffre a connu une baisse en sept ans. Les expéditions sont passées de 105 millions de dollars en 2019 à 144,5 millions l’année suivante pour enregistrer un record de 160 millions en 2021 grâce à ses bienfaits immunitaires sur fond de propagation du COVID-19. Cependant, après une atténuation de la vague épidémique, ses ventes en dehors des frontières ont commencé à baisser.Par conséquent, le pays du Matin clair a affiché son plus gros déficit en kimchi avec 28,6 millions de dollars en quatre ans.