Semi-conducteurs : 10 % de baisse des exportations réduira la croissance économique de 0,64 point

Photo : YONHAP News

Si les exportations des semi-conducteurs continuent à se dégrader, le taux de croissance économique de la Corée du Sud risque de reculer jusqu’à près de 1 % cette année. C’est ce qu’a affirmé le dernier rapport de la Chambre de commerce et de l’industrie de Corée (KCCI).Selon le document publié aujourd’hui, si les ventes à l’étranger des puces électroniques baissent de 10 %, la croissance diminuera de 0,64 point. Et dans le cas de 20 %, de 1,27 point. Quant à la banque de Corée (BOK), elle estime que l’économie sud-coréenne progressera de 1,7 %.D’après l'Institut de Corée pour l'économie industrielle et le commerce (KIET), les exportations des semi-conducteurs devraient connaître une contraction de 9,9 % cette année. Le chiffre atteindra -16,8 % au premier semestre, et malgré le rebond, il restera à -2,2 % au deuxième semestre.L’an dernier, le montant total d’exportations du pays du Matin clair s’est élevé à 683,9 milliards de dollars. La proportion de l’industrie des puces a grimpé à 18,9 % contre 10,9 en 2010.Le rapport a pronostiqué que l’investissement dans ses équipements devrait se rétrécir de 5,1 % en 2023 avec 51 800 milliards de wons, l’équivalent de 38,5 milliards d’euros.