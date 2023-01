Naufrage d’un bateau hongkongais : 14 rescapés et 8 portés disparus près de Jeju

Photo : YONHAP News

Dans la nuit de mardi à mercredi, un navire transporteur de 6 551 tonnes a fait naufrage à environ 148 km au sud-est de Seogwipo de l’île de Jeju. Bilan provisoire : quatorze sur les 22 membres d’équipage ont été sauvés et huit sont toujours portés disparus.La garde côtière de Jeju avait reçu vers 1h50 du matin un appel de détresse du navire dans les eaux situées entre les zones économiques exclusives du pays du Matin clair et du Japon. Le bateau transportait 14 Chinois et huit Birmans. Le navire a appelé la police à 2h40 pour dire que tous les membres d’équipage seraient débarqués. Cependant, les policiers ont perdu le contact avec eux et le cargo en question aurait fait naufrage vers 3h10.Cinq membres d’équipage ont été sauvés par un bateau, qui naviguait aux alentours, six par la police maritime de Jeju et trois par la Force maritime d’autodéfense japonaise. Neuf d’entre eux retrouvés inconscients sont en train d’être transportés vers Nagasaki, au Japon. Alors que trois radeaux et deux bateaux de sauvetage ont été récupérés sur le lieu de l’appel de détresse, aucun membre d’équipage ne s’y trouvait.La police maritime de Jeju mène actuellement des opérations de recherche et de sauvetage à l’aide de patrouilleurs et d’avions, en coopération avec la garde côtière japonaise.