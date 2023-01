Grand froid : -28,1°C à Cheorwon et de la neige attendue dans de nombreuses régions

Photo : YONHAP News

Bonnet, écharpe et gants... De retour des quatre jours de congés du Nouvel an lunaire, les Séouliens ont dû bien se couvrir pour aller au travail. Car ce matin, à 7h, le thermomètre est descendu jusqu’à -17,3°C dans la capitale. Selon les archives de Météo-Corée, depuis 1904, on ne compte que 173 jours où le mercure est tombé à -17°C à Séoul. Et en raison du vent, la température ressentie est même descendue à en moyenne -24,7°C.Au même instant, les habitants de Dajeon et ceux de Cheorwon, ont vécu une vague de froid encore plus forte. Puisque le thermomètre a chuté jusqu’à -17,7°C dans la ville du centre et dégringolé jusqu’à -28,1°C dans le district du nord-est. Les régions du Sud ne sont pas épargnées non plus par ce grand froid en provenance de Sibérie. Il faisait -12°C à Busan, dans le sud-est, et -2,9°C sur l’île de Jeju.La température a commencé à monter petit à petit à partir de midi. Pourtant la neige qui a commencé à tomber dans le sud-ouest va se répandre dans d’autres régions, comme Séoul, les provinces de Gangwon et de Chungcheong. A Incheon, dans certaines parties de Gyeonggi, plus de 10cm de neige sont attendus et risquent de geler. Demain matin, il est donc conseillé de se déplacer en transport en commun et de faire attention aux risques de glissade.