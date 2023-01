Yoon Suk-yeol s’attend à un deuxième boom au Moyen-Orient

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a déclaré qu’il fallait minutieusement se préparer pour lancer le deuxième boom au Moyen-Orient, sur la base de la confiance entre la Corée du Sud et les Emirats arabes unis (EAU). Il a tenu ce propos aujourd’hui, en présidant le conseil des ministres dans le Bureau présidentiel de Yongsan après sa visite aux EAU et en Suisse.Selon le chef de l’Etat, pendant le rassemblement avec des PDG du monde entier à Davos, il a affiché la volonté du gouvernement pour créer un environnement favorisant leur investissement et a demandé d’investir davantage dans le pays du Matin clair.Le président a souligné que l’essentiel était d’aménager le système pour l’adapter aux standards internationaux pour attirer les placements étrangers et soutenir les entreprises sud-coréennes dans la compétition.Yoon a ainsi réclamé aux ministères concernés d’élaborer rapidement des mesures de suivi liées à une plateforme d’investissements coopératifs entre Séoul et Abou Dabi. Il compte s’en charger lui-même à travers les réunions sur la stratégie des exportations et la dérégularisation.Toujours d’après le président de la République, le rôle du gouvernement n’a jamais été aussi important que maintenant car les pays ont tendance à collaborer dans l’ensemble des domaines de la sécurité, de l’économie et de la technologie de pointe. Il a dans ce sens incité les ministres à travailler en se considérant comme des VRP de la Corée du Sud.