Tête-à-tête à Séoul entre Yoon Suk-yeol et les patrons de l’Otan et du Pentagone

Photo : YONHAP News

Le président de la République doit recevoir successivement le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan) Jens Stoltenberg et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, au début de la semaine prochaine. La date exacte n’est pas encore déterminée.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, au cours de ces entretiens, Yoon Suk-yeol réaffirmera que la Corée du Sud entend bien agir de concert avec la communauté internationale pour surmonter la crise dite complexe à laquelle est confronté actuellement le monde.La guerre en Ukraine qui dure depuis bientôt un an et un éventuel nouveau test nucléaire de Pyongyang devraient également s’inviter dans leurs discussions.L’administration Yoon opère un rapprochement avec l’Alliance atlantique. Une mesure qui en dit long : elle a officiellement ouvert, en novembre dernier, une représentation permanente auprès de l’organisation. Elle a, en outre, renforcé l’alliance Séoul-Washington, qui a d’ailleurs permis au pays du Matin clair de redonner confiance aux Etats-Unis, qui lui ont promis une dissuasion élargie.