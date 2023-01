Le retour à la normale des horaires des banques fait face à une opposition syndicale

Photo : YONHAP News

Suite à la levée du port du masque obligatoire à l'intérieur prévue lundi prochain, les banques envisagent de reprendre des horaires d'ouverture normaux, soit de 9h à 16h.L'Association des employeurs financiers de Corée du Sud a annoncé avoir envoyé hier un communiqué lié à ce retour à la normale aux institutions membres dont les banques commerciales.En effet, les patrons et les syndicats du secteur financier s'étaient mis d'accord en décembre 2021 sur la réduction d'une heure d'ouverture des institutions financières tant que le port du masque était obligatoire à l'intérieur. Selon le communiqué, ce compromis sera donc automatiquement annulé avec la levée de cette obligation, soit à partir du 30 janvier prochain.Cette circulaire suscite pourtant la protestation des syndicats, qui considèrent la décision des employeurs trop unilatérale. En fait, les syndicats avaient proposé un temps de travail journalier de 6h 30 dans un créneau compris entre 9h et 16h 30. Une proposition que les patrons n'acceptent pas.Les représentants des employés ont ainsi averti que si les employeurs insistent sur la reprise des horaires pré-pandémiques de manière arbitraire, ils devraient en endosser la responsabilité juridique et payer l'échec du dialogue social.