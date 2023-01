BOK : contraction de 0,4 % de la croissance au dernier trimestre 2022

Photo : YONHAP News

Pris à la gorge par l’augmentation des prix et des taux d’intérêt, les consommateurs sud-coréens referment leur portefeuille. De plus, la demande mondiale ralentit et les exportations reculent.Conséquence logique : selon la première estimation de la Banque de Corée (BOK), le PIB du pays du Matin clair s’est contracté de 0,4 % entre octobre et décembre derniers, par rapport aux trois mois précédents. Jamais depuis le second trimestre 2020, le taux de croissance trimestriel de la Corée du Sud n’a été négatif.Pourtant, sur l’ensemble de l’année dernière, la dixième économie mondiale a connu une croissance de 2,6 %, des chiffres identiques à ceux anticipés auparavant par la banque centrale. Le PIB a ainsi enregistré une augmentation pour la deuxième année de suite.Si on regarde de plus près les résultats du dernier trimestre, on s’aperçoit que la consommation des ménages est repartie à la baisse, et les exportations ont diminué plus fortement que les importations. En revanche, la consommation publique et les investissements dans le BTP ont grimpé.Toujours durant les trois derniers mois de l’an dernier, la consommation des ménages et les exportations nettes représentaient une contribution à la croissance négative de 0,2 et 0,6 point respectivement.Le vice-Premier ministre à l’économie s’est voulu cependant rassurant. Choo Kyung-ho a affirmé qu’au premier trimestre 2023, le PIB devrait renouer avec une croissance positive, dopée par la reprise des activités économiques en Chine.Quant au revenu intérieur brut (RIB) réel, il a bondi de 0,1 % sur trois mois, et ce dans le sillage de l’amélioration des termes des échanges.