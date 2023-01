Après le froid, de fortes chutes de neige s’abattent sur la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

De fortes chutes de neige frappent la Corée du Sud depuis la nuit de mercredi. La capitale du pays est couverte de flocons et les voitures y circulent lentement en raison de verglas.Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a placé la nuit dernière le siège central contre les catastrophes et pour la sécurité au niveau 1 et relevé le niveau d'alerte d'« attention » à « vigilance ».A 6h ce matin, 6,6 centimètres sont tombés à Incheon, dans la province de Gyeonggi entourant la capitale, 4,6 cm à Taean dans la province Chungcheong du Sud et 1,5 cm à Séoul. La neige devrait cesser de tomber dans l’après-midi.Fouetté par un froid glacial, le pays du Matin clair a recensé 33 patients dont un décès, souffrant de maladies liées au froid rien que pour mardi dernier.Du 1er au 24 décembre derniers, 312 personnes se sont rendues aux urgences pour ce type de pathologies et 11 décès sont à déplorer, une hausse significative par rapport à l’hiver dernier.Les hommes se sont avérés plus vulnérables que les femmes, puisqu’ils représentent plus de deux tiers des patients. Ces affections touchent surtout les personnes âgées. Ceux âgés de 80 ans et plus comptaient pour 23,4 % (soit 73 individus) tandis que les soixante-cinq ans et plus ont représenté 41,7 % (soit 130 personnes).Tous ces chiffres proviennent du Système de surveillance des urgences, qui recense chaque hiver, soit du 1er décembre au 28 février de l'an prochain, les patients visitant les services hospitaliers pour des symptômes liés au froid comme les engelures ou l'hypothermie.