Incursion de drones nord-coréens : l’UNC évoque la violation du traité d'armistice par les deux Corées

Photo : YONHAP News

Le commandement des Nations unies en Corée (UNC) aurait conclu provisoirement le mois dernier que les deux Corées avaient toutes les deux violé le traité d'armistice à l’ occasion de l'incursion de drones nord-coréens dans l'espace aérien sud-coréen.Suite à cette information, le ministère sud-coréen de la Défense a précisé que l'enquête du commandement sur cette question n'était pas encore achevée et qu'aucune annonce officielle de cette structure n'était donc rendue publique. Et d'ajouter que l'armée sud-coréenne respecte l'autorité du commandement dans l'exécution du traité d'armistice et coopère activement à ses investigations.Pour rappel : la Corée du Nord a envoyé le 26 décembre dernier cinq drones au-delà de la ligne de démarcation militaire intercoréenne. En réponse à cette pénétration, trois aéronefs inhabités sud-coréens ont mené une opération de reconnaissance également au-delà de cette ligne.Séoul a alors souligné qu'il exerçait son droit de légitime défense, qui ne serait aucunement réduit par l'accord de cessez-le-feu.