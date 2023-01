La présidence annonce le doublement du chèque énergie

Photo : YONHAP News

L’administration de Yoon Suk-yeol se mobilise pour aider les ménages à revenus modestes à payer leurs dépenses d'énergie.Le premier secrétaire présidentiel à l’économie a annoncé aujourd’hui des mesures en ce sens. Il s’agit pour l’essentiel de doubler le montant du chèque énergie, à 304 000 wons, versé à chacun des 1 176 000 foyers concernés, et l’ampleur de la ristourne sur la facture de gaz de pas moins de 1 600 000 ménages bénéficiaires, en la passant désormais à 72 000 wons au maximum. Ces mesures s’appliqueront seulement cet hiver.Choi Sang-mok a alors affirmé que le gouvernement poursuivrait ses efforts visant à minimiser la facture d’énergie des sud-Coréens, bien que son augmentation soit inévitable en raison des facteurs extérieurs.Le conseiller présidentiel en a profité pour pointer du doigt à nouveau la précédente administration, celle de Moon Jae-in, qui selon lui, avait délibérément contrôlé la hausse des prix de l’énergie pendant son quinquennat. Et d’ajouter que cela entraîne par conséquent leur flambée ces derniers mois, sans parler bien sûr de la multiplication par 10 au maximum du prix du gaz naturel sur le marché international depuis fin 2021.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a lui aussi dénoncé une politique populiste du gouvernement de Moon. La formation présidentielle a ensuite demandé à l’exécutif de puiser même dans le budget de réserve en vue d’aider les ménages les plus modestes à payer les frais de chauffage de leur logement.Dans le camp d’en face, le Minjoo, dont faisait partie le prédécesseur de Yoon Suk-yeol, a rejeté la responsabilité sur l’actuel gouvernement, qui selon lui, n’a pas fait suffisamment d’efforts pour élaborer des mesures pertinentes. La principale force de l’opposition a alors proposé de mettre en place une taxe sur les superprofits des géants de l’énergie pour venir en aide aux foyers en difficulté.