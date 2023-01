Photo : YONHAP News

Après 24 jours de travaux, la session extraordinaire de l’Assemblée nationale pour le mois de janvier doit s’achever le 1er février. Avant cela, une séance plénière se tiendra le 30 janvier pour voter quelques projets ou propositions de loi en suspens. Cet accord est intervenu hier entre les numéros deux des groupes parlementaires des deux principaux partis de l’Hémicycle.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation de Yoon Suk-yeol, et le Minjoo, la principale force de l’opposition, sont également convenus d’ouvrir la session extraordinaire suivante, du 2 au 28 février.Au programme : les séances de questions au gouvernement du 6 au 8 février et les interventions des représentants de groupes parlementaires les 13 et 14 février, entre autres.