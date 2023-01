Des hackers chinois attaquent 12 institutions académiques sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Un groupe de hackers chinois a cyberattaqué douze institutions académiques sud-coréennes. Il a par ailleurs annoncé vouloir perpétrer les mêmes actes illégitimes contre 2 000 sites Internet dont des organismes gouvernementaux ou des sociétés de presse.Sur la page d'accueil d'une institution académique apparaît une phrase « L'invasion de l’Internet sud-coréen est déclarée ».C'est un groupe de pirates informatiques chinois, appelé « Xiaoqiying », qui avait averti de ces attaques au début du mois, avant de passer à l'acte lors des congés du Nouvel an lunaire, avec une méthode de défiguration des sites Internet.Au total, douze institutions dont l'Institut coréen de recherches sur les politiques de construction et la société des études coréennes, ont été l'objet de cette cyberattaque. Les noms ou les emails d'une partie de leurs utilisateurs ont été divulgués.Selon les experts, il s'agit d'un type de pirates qui veulent exhiber leurs compétences informatiques. En effet, Moon Jong-hyeon d'ESTsecurity, une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, a indiqué que les hackers avaient utilisé une technique loin d'être sophistiquée.De leur côté, les pirates prétendent avoir attaqué davantage de sites Internet que les autorités n'en ont identifiés. Ils ont même affiché environ 2 000 adresses web, dont des organismes publics, comme prochaines cibles de leurs attaques.Le gouvernement reste aux aguets en collaboration avec l’Agence Internet et sécurité de Corée (Kisa). Il a demandé aux responsables de la sécurité informatique de redoubler leur vigilance pour contrer d'éventuelles cyberattaques.