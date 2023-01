Le nombre de naissances à son plus bas historique en novembre

Photo : KBS News

On compte de moins en moins de naissances en Corée du Sud et de plus en plus de décès... Les chiffres sont parlants. En novembre dernier, seuls 18 982 bébés sont nés, ce qui représente un recul de 4,3 % sur un an. Il s’agit aussi de son plus bas niveau historique. Leur nombre n’a cessé de diminuer pour le 84e mois consécutif. C’est ce que montrent les données démographiques publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).C’est un record historique aussi pour le nombre de morts. En novembre, 30 107 personnes sont décédées.Le solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès (-11 125) s’est dégradé pour le 37e mois d’affilée.Petite consolation, le nombre d’unions a progressé de 2,2 %, tandis que celui de divorces a chuté de 3,1 %, tous deux en glissement annuel. Plus précisément 17 458 couples se sont mariés et 8 498 se sont séparés en novembre.