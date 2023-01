COVID-19 : la hausse du nombre de cas positifs dopée par l’augmentation des dépistages

Photo : YONHAP News

Sur fond de recul de la vague épidémique, la Corée du Sud a enregistré plus de 35 000 nouveaux cas positifs au COVID-19 ces dernières 24 heures.Selon les autorités concernées, un total de 35 096 contaminations supplémentaires a été répertorié. Soit une hausse de 15 558 infections sur une journée. Un rebond qui s’explique par l’augmentation des dépistages, hier, après quatre jours de congés du Nouvel an lunaire, de samedi à mardi.Il est à noter que le nouveau bilan fait état de 5 290 cas de plus que celui de jeudi dernier, mais de 8 842 en moins qu’il y a deux semaines.34 des nouveaux cas confirmés en l’espace de 24 heures sont importés, contre 29 la veille. 65 % d’entre eux proviennent de Chine.Vous vous en souvenez, depuis le 2 janvier, tous les voyageurs arrivant de l’empire du Milieu pour un court séjour doivent se soumettre obligatoirement à un test PCR à leur arrivée. Leur taux de positivité cumulé s’élève dorénavant à 10,6 %.S’agissant du nombre des hospitalisations en soins intensifs, il a progressé de sept individus sur une journée pour en comptabiliser 489. Et les lits réservés à ces patients étaient occupés à 26,9 % hier à 17h.