NIC : Kim Jong-un ne ressentirait pas encore le besoin d’un 7e essai nucléaire

Photo : YONHAP News

Quand la Corée du Nord procèdera-t-elle à un nouveau test nucléaire ? Les services de renseignements de Séoul et de Washington ont pu repérer des mouvements au nord du 38e parallèle laissant croire que Pyongyang préparait son 7e essai depuis le printemps 2022. Ils ont estimé que tout était désormais prêt et que Kim Jong-un n’avait plus qu’à se décider à le lancer.Mais le royaume ermite n’a toujours pas sauté le pas. Comment expliquer cela ? En fait, c’est parce que le Nord ne fait face à aucune urgence qui l’obligerait à respecter un délai artificiel.Ces propos ont été tenus par Sydney Seiler, chargé de la question nord-coréenne au National Intelligence Council (NIC), placé sous l'autorité du Bureau du directeur du renseignement national (DNI) des Etats-Unis. C’était lors d’un entretien organisé hier en visioconférence par le Centre américain pour les études stratégiques et internationales (CSIS).Seiler a précisé qu’il a tiré une telle conclusion à partir de l’analyse dite « 4D », qui étudie le « développement » et la « démonstration » de la capacité nucléaire ainsi que la « diplomatie » et le besoin « domestique » d’exhiber cette capacité.Selon l’officiel du renseignement américain, la Corée du Nord fixera la date en estimant à quel moment il sera nécessaire d’effectuer un nouveau test pour démontrer sa capacité de renforcer son développement nucléaire, quelles seront les retombées diplomatiques une fois l’essai effectué, et dans quelle mesure sa démarche sera efficace pour l’unité nationale au sein de ses habitants.En résumé, Sydney Seiler a dit que si le royaume ermite n’a pas encore lancé de nouvel essai nucléaire, c’est parce que son leader ne ressentait pas le besoin de le faire. Et d’ajouter que dès son nouveau test, la communauté internationale s’intéressera davantage au dossier nucléaire nord-coréen.