La Corée du Sud va promouvoir la formation de spécialistes des données

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a présenté, jeudi, sa feuille de route à moyen et long terme pour favoriser l’émergence des métiers et des entreprises spécialisés dans le secteur des données. Plus concrètement, il s’agit d’augmenter le nombre des courtiers en données et des entreprises spécialisées dans la transaction et l’analyse des données. Objectif, atteindre respectivement 1 000 experts et 3 500 sociétés à l’horizon 2025,Ce projet a été dévoilé par le Premier ministre qui a présidé la réunion de la Commission nationale de la politique sur les données, organisée hier donc pour discuter du plan triennal visant à promouvoir le secteur concerné.Lors de cette réunion, Han Duck-soo a annoncé que le gouvernement allait élargir l’ouverture sur mesure des données publiques pour les usagers du secteur privé et apporter aussi un grand soutien à la création d’une nouvelle industrie.Dans la foulée, le chef du gouvernement a prévu de renforcer les bases de l’enseignement de cette matière. Il s’agit d’augmenter le nombre des écoles primaires, collèges et lycées dits « leaders » dans l’enseignement de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données, et celui des universités proposant un cursus de master ou de doctorat en sciences des données.L’exécutif prévoit de concentrer ses efforts notamment sur l’intelligence artificielle. Pour promouvoir ce secteur, il injectera environ 712,9 milliards de wons, soit 532,5 millions d’euros, dans dix grands projets concernés, à partir de cette année. Son ambition est de hisser la Corée du Sud parmi les trois premières puissances mondiales dans le domaine de l’IA d’ici à 2027.