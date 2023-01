Park Jin pourrait se rendre à Washington et à Munich en février

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères envisage une visite aux Etats-Unis et en Europe le mois prochain. C’est ce qu’on a appris hier de sources diplomatiques. Celles-ci ont précisé que Park Jin pourrait se rendre à Washington avant que son homologue américain Antony Blinken n’entame son déplacement en Chine, prévu les 5 et 6 février.Si tel est le cas, les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine pourront s’entretenir en tête-à-tête. Les sujets de discussion ne manqueront pas. Ils porteront pour l’essentiel sur le voyage américain de Yoon Suk-yeol, qui aurait lieu dans le courant du premier semestre au plus tôt.Séoul entend développer plusieurs aspects de son alliance bilatérale avec Washington, qui célèbre cette année son 70e anniversaire. Le pays du Matin clair souhaite renforcer les liens non seulement dans la diplomatie et la sécurité, mais également dans l’économie et les technologies.Dans cette optique, Park cherchera à échanger avec Blinken sur les dossiers qui préoccupent les deux pays. Il pourra s’agir entre autres de travailler en plus étroite collaboration face aux différents défis mondiaux, de renforcer une dissuasion élargie vis-à-vis du nucléaire nord-coréen, ou encore de réduire les effets négatifs de la loi anti-inflation américaine (IRA) sur les industries concernées sud-coréennes.Le ministre sud-coréen compte aussi prendre part à la conférence de Munich sur la sécurité (MSC), qui se tiendra du 17 au 19 février. Les chefs de la diplomatie et de la défense de grands pays du monde seront présents à ce forum annuel consacré aux questions de sécurité internationale. C’est la première fois que cette rencontre aura lieu depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.