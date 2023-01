Le ministère de l’Egalité des sexes retire son projet d’instaurer un crime de « viol sans consentement »

Photo : YONHAP News

Un rétropédalage seulement en 9 heures. Le ministère sud-coréen de l’Egalité des sexes et de la Famille a présenté, hier, son troisième plan de base pour la politique de l’égalité femmes-hommes. Dans la foulée, il a annoncé son projet d’examiner la possibilité d’adopter le concept « viol sans consentement ».Il s’agit de réviser le Code pénal actuel qui retient « la violence et la menace » comme les éléments constitutifs du crime de viol de sorte qu’il opte pour un nouveau critère, à savoir « sans consentement ».Interrogé à ce sujet, le ministère de la Justice a contredit une telle initiative. Il a rétorqué qu’aucun projet de révision n’est en perspective. Et d’ajouter que la qualification de crime de viol d’un rapport sexuel sans consentement relève d’une question fondamentale sur la criminalité sexuelle et qu’elle nécessite donc un débat large à tous les horizons sociaux. La polémique s’est levée aussi dans le milieu politique.Finalement, le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille s’est démenti neuf heures après son annonce. Il a dit n’avoir aucun projet concret en la matière dans son troisième plan. Et il a expliqué que ce sujet de discussion a été déjà proposé dès le premier plan de base pour la politique de l’égalité femmes-hommes qui remonte à 2015.