Sondage : les écarts se resserrent entre les deux favoris à la tête du PPP

Photo : YONHAP News

La bataille pour la tête du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, est bel et bien relancée depuis que l’un des candidats potentiels les mieux placés dans l’opinion a renoncé à se présenter. Il s’agit de l’ex-députée Na Kyung-won. Après un suspens qui aura duré plusieurs semaines, elle a finalement déclaré mercredi qu’elle ne briguerait pas la présidence de la formation.Si plusieurs autres postulants, officiels ou potentiels, sont sur la ligne de départ, le match semble se jouer à deux, à savoir entre Kim Gi-hyeon et Ahn Cheol-soo qui se placeraient en tête et en deuxième position respectivement, selon un dernier sondage.D’après ce baromètre réalisé mercredi et jeudi, le premier est désormais crédité de 40 %, le second de 33,9 % des intentions de vote, 0,3 point de moins et 16,7 points de plus respectivement que dans le précédent sondage effectué les 16 et 17 janvier. L’écart entre eux s’est donc rétréci de 23 à 6,1 points, des chiffres qui se situent à l’intérieur de la marge d’erreurs. Bien sûr, dans la nouvelle enquête, le nom de Na ne figurait pas sur la liste des candidats.Comment expliquer ce bond spectaculaire ? Un nombre considérable de partisans de l’ancienne parlementaire se seraient déclarés en faveur d’Ahn, alors que la rumeur circule selon laquelle le président de la République souhaiterait voir Kim devenir le nouveau capitaine du parti.Quoiqu’il en soit, une course féroce à la direction de la formation conservatrice se poursuivra jusqu’à son élection, prévue le 8 mars.A noter que le sondage a été réalisé au téléphone par l’institut Realmeter pour le site d’information Media Tribune auprès d’un échantillon de 1 009 hommes et femmes de tout le pays, dont 422 partisans du PPP.