56,7 kg, c’est la quantité de riz qu’un sud-Coréen a consommé en moyenne en 2022. Cela peut paraître beaucoup aux yeux des Occidentaux, mais c’est du jamais vu au pays du Matin clair.Selon les résultats de l’enquête publiée aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), il s’agit d’une baisse de 0,4 % comparée à l’année précédente et du plus faible niveau depuis1962, l’année où on a commencé à établir des données sur ce sujet.Avec l’occidentalisation des modes d’alimentation, les jeunes mangent de plus en plus de pain et de nouilles. Du coup, ils cuisinent de moins en moins de riz à la maison. En 1992, il y a 30 ans donc, un résident de Corée du Sud mangeait en moyenne 112,2 kg de riz par an, soit le double d’actuellement.