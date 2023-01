Les armées de terre sud-coréenne et américaine définissent leur coopération stratégique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont adopté mercredi un texte relatif à la coopération stratégique de leurs armées de terre à Washington. Le document a été signé par le chef d’état-major de l’armée de terre sud-coréenne Park Jeong-hwan, en voyage aux Etats-Unis, et son homologue américain James McConville, au siège de l’US Army.En vertu de ce document, les deux pays se sont engagés à élargir l’étendue et le niveau de la coopération sécuritaire entre leurs armées de terre dans l’optique de développer leur alliance dans le cadre d’une stratégie globale et compréhensive. Sans oublier la collaboration en matière de sciences et de technologies militaires et de secteur spatial.Selon le général américain, les armées de terre des deux alliés se trouvent maintenant à un nouveau point de départ pour préparer leur avenir commun.Après la signature, Park a échangé avec de hauts responsables de l’armée américaine sur différentes préoccupations des deux nations.