Séoul prévoit de mettre en œuvre son « plan audacieux » vis-à-vis de Pyongyang cette année

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification appliquera pleinement le « plan audacieux » à partir de cette année. Il s’agit de la feuille de route avancée par Yoon Suk-yeol, qui vise à dénucléariser la Corée du Nord tout en l’incitant à revenir à la table des négociations.Le ministère a affiché cette volonté lorsqu’il a présenté aujourd’hui au président de la République les grandes lignes directrices de ses activités pour 2023.Trois orientations ont été évoquées. Le ministère prévoit tout d’abord d’élaborer des mesures détaillées dans les domaines politiques, militaires et économiques afin de mettre en pratique « le plan audacieux ». Ensuite, il envisage de solliciter des associations civiques et des organisations internationales pour débloquer la situation alors que les relations intercoréennes sont plus tendues que jamais. Enfin, il propose de créer une Fondation chargée d’améliorer les droits de l’Homme dans le pays communiste.Par ailleurs, le ministère devrait élaborer une « nouvelle initiative sur l’avenir de la réunification » avant la fin de cette année. Selon lui, il s’agit de redéfinir les perspectives sur la réunification des deux Corées dans le sillage de l’émergence d’un nouvel ordre international, autrement dit de proposer une nouvelle vision pour la coprospérité et la paix dans la péninsule coréenne dans un contexte de menace d’une nouvelle guerre froide entre Washington et Pékin.Dans la foulée, le gouvernement a annoncé aussi que le ministère de la Réunification assurera la veille d’environ 1 200 transfuges nord-coréens réfugiés au Sud, qui se retrouvent très isolés au point parfois de mourir seuls à l’insu de tous.