La Corée du Sud lancera un débat social sur l’embauche prolongée des seniors

Photo : KBS News

Faut-il inciter les seniors à continuer à travailler après leur retraite ? Un débat social sera engagé en la matière. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère du Travail et de l’Emploi lors d’une réunion interministérielle dédiée à la politique sur l’embauche.Selon le gouvernement, le pays du Matin clair connaît actuellement le vieillissement démographique le plus rapide au monde et verra le nombre de ses personnes âgées de 65 ans ou plus dépasser les 20 % en 2025, soit le seuil fixé pour qualifier une société de « super-âgée ».La Corée du Sud risque de subir une forte pénurie de main d’œuvre suite à la dénatalité qui se traduit par un recul important de la population des jeunes.Afin d’y remédier, le gouvernement sud-coréen voudrait bien faire en sorte que le pays profite de l’expertise et de l’expérience riche des seniors. Le taux d’emploi chez les 55 à 64 ans a atteint 66,3 % en 2021 en Corée du Sud, soit un niveau bien inférieur par rapport à d’autres pays avancés, tels que le Japon (76,9 %) ou l’Allemagne (71,8 %).L’exécutif a ainsi décidé d’augmenter le nombre de bénéficiaires des primes à la réembauche de retraités, à savoir 8 300 personnes cette année contre 3 000 l’an dernier. Le dispositif consiste à apporter un soutien financier aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire qui offrent la possibilité à leurs employés de continuer à travailler au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, à savoir 60 ans.D’ailleurs, le gouvernement voudrait bien pérenniser ce système. Pour cela, il prévoit de lancer un débat national et de peaufiner une feuille de route jusqu’à la fin de cette année.