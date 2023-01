COVID-19 : fin du port du masque obligatoire sauf dans les transports en commun et les hôpitaux

Photo : YONHAP News

Le port du masque n’est plus obligatoire mais seulement recommandé dès ce lundi, sauf dans les transports en commun et les hôpitaux. Il s’agit de la suppression de l’une des principales mesures sanitaires mises en place il y a 27 mois pour contrôler le COVID-19.Par conséquent, les habitants du pays du Matin clair ne sont plus obligés de se masquer même dans les écoles, les garderies et les maisons de retraite, ainsi que dans les salles de sport. Les autorités compétentes ont commencé à imposer son port en octobre 2020 avant d’autoriser sa levée seulement en extérieur en septembre 2022.Même si les nouveaux cas de contaminations ont rebondi suite aux vacances du Nouvel an lunaire, elles ont estimé que les critères de référence restaient plus ou moins stables compte tenu du taux de reproduction du virus, qui est tombé récemment jusqu’à 0,77. Dans ce contexte, le gouvernement recommande à toute la population de se faire vacciner. Les réservations pour une injection pour les bébés de 6 mois aux enfants de 4 ans ouvrent aujourd'hui.La dernière règle principale restante est la quarantaine d’une semaine pour les patients atteints du coronavirus. L'exécutif compte examiner sa modification après la levée par l’OMS de l’état d’urgence de santé publique face à l’épidémie.Toutefois, il est fortement recommandé de porter le masque même en intérieur, s’il s’agit d’un espace fermé, à haute densité.Par ailleurs, la suspension de délivrance du visa de court séjour pour les voyageurs chinois, qui devait expirer initialement à la fin de ce mois-ci, sera prolongée jusqu’au 28 février prochain.Du côté du bilan, ces 24 dernières heures, 7 416 nouvelles contaminations ont été recensées, représentant le chiffre le plus faible enregistré depuis juillet dernier.