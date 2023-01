Le Parquet exige une nouvelle enquête sur Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a fait l’objet samedi dernier, pendant plus de 12 heures, d’une enquête par le Parquet pour corruption dans les affaires des projets d’aménagement des complexes d’appartements de Daejangdong et Wirye.Les procureurs tendent à penser que le patron du Minjoo a accordé des privilèges à des entreprises privées dans ces deux projets, qui avaient été menés dans deux quartiers de Seongnam, ville dont il était maire à l’époque.Le ministère public soupçonne que le chef du parti de centre-gauche aurait attribué plusieurs centaines de milliards de wons de profits à des exploitants de Daejangdong et causé autant de perte à Seongnam. Lee est aussi suspecté d’avoir sélectionné préalablement des firmes pour le projet de Wirye et de leur avoir transféré des renseignements privilégiés.Le rival malheureux de Yoon Suk-yeol lors de la présidentielle de mars 2021 a souligné toutefois que cette convocation constituait un « meurtre judiciaire » en critiquant sévèrement que « le régime dictatorial du Parquet », désignant la présidence de Yoon, privatisait la souveraineté nationale pour éliminer son ennemi politique.Les procureurs prévoient de mener une enquête supplémentaire sur l’absence de mentions sur les soupçons selon lesquels Lee aurait reçu des pots-de-vin de ses proches dans une de ses déclarations, ainsi que sur la procédure que ce dernier recevait un rapport sur les projets et signait les documents concernés en tant que maire de Seongnam.