Pyongyang accuse Washington de fournir des chars à Kyiv

Photo : YONHAP News

Un haut fonctionnaire nord-coréen a fustigé le projet américain d’envoyer des chars à l’Ukraine, actuellement en guerre avec la Russie.Le directeur général en charge des Etats-Unis au ministère des Affaires étrangères a déclaré hier à l'agence de presse nord-coréenne KCNA que la fourniture d’un tel équipement d’assaut constituait un crime contre l’humanité. Kwon Jong-gun a ensuite ajouté que si Washington n’avait pas porté atteinte à la sécurité de Moscou, cet affrontement militaire ne se serait pas produit.Cette allocution intervient deux jours après que Kim Yo-jong, la puissante sœur cadette de l'homme fort de Pyongyang, Kim Jong-un, a critiqué les actes américains.Le royaume ermite a par ailleurs fermement nié avoir livré des armes à la Russie alors que les USA ont publié des images satellite comme preuve. Il a affirmé qu’inventer des fausses informations était une provocation grave et que si ça continuait, des conséquences ennuyeuses les attendrait. Au vu de ces propos, il est probable que le régime nord-coréen tire encore des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) sous prétexte de test de satellites de reconnaissance.La récente série de discours provenant du nord du 38e parallèle semble viser à renforcer la composition de la nouvelle guerre froide opposant Séoul et Washington à Pyongyang et Moscou. Certains ont analysé que le pays communiste était en train de fabriquer des arguments pour lancer véritablement son commerce d'armes avec son allié russe.