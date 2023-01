Les exportations de produits pétroliers établissent un record

Photo : YONHAP News

Le montant des exportations de produits pétroliers a renouvelé son record l’an dernier, une première depuis dix ans.Selon l’Association pétrolière de Corée, le chiffre des raffineries d'or noir sud-coréennes, comme SK Energy et GS Caltex, ont grimpé de 71,2 % pour atteindre 57 milliards de dollars.Alors que la flambée des prix se poursuit en raison de la perturbation de l’approvisionnement due à la guerre d’Ukraine, le secteur s’est concentré sur la production et les ventes à l’étranger, en augmentant le ratio d’exploitation au niveau maximal depuis la pandémie de COVID-19. Et cette stratégie a porté ses fruits.L’année dernière, les cours des produits pétroliers sont montés de 53 % avec 121,1 dollars le baril. Le volume des exportations s’est établi à 471 millions de barils, soit une hausse de 12,1 %. C’est une quantité équivalente à pouvoir remplir 31 fois le stade de la Coupe du monde de Séoul.Parmi les articles, le diesel est arrivé en tête avec 46,3 %. Viennent ensuite l’essence, le carburant d'aviation et le naphta.Le plus gros acheteur en termes de valeur était l’Australie qui a pesé 18,3 %. Elle est suivie par Singapour, les Etats-Unis, la Chine et le Japon. L’empire du Milieu était le plus grand importateur pendant six ans à partir 2016, mais a vu ses achats chuter avec sa politique « zéro COVID ». Par contre, les ventes à destination du Vietnam ont été multipliées par 3,8.