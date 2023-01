Un restaurant offre toujours un repas à 1 000 wons à Cheongju

Photo : YONHAP News

Un repas pris en dehors du domicile coûte souvent plus de 10 000 wons, à savoir 7,5 euros. Pourtant, un restaurant, situé à Cheongju, dans le centre du territoire, offre toujours un déjeuner à 1 000 wons, un peu moins d’un euro, malgré la hausse continue des prix.Dès l’ouverture des portes, une foule de clients afflue. Plusieurs plats d’accompagnement, une soupe chaude et du riz soigneusement préparés sont dressés pour ceux qui ont bravé le vent et le froid. Une habitante de cette ville de la province de Chungcheong du Nord, a déclaré être contente de pouvoir prendre un bon repas à un tarif très peu cher.Le plat ne coûte donc que 1 000 wons et les recettes quotidiennes sont de moins de 100 000 wons. Dans ce contexte, il leur manque des moyens pour s’approvisionner en ingrédients et en main d’œuvre, et le bond des prix pèse encore sur leurs difficultés économiques. Lancé pour la première fois en 2009 à Busan, le restaurant a pu toutefois recevoir des clients grâce à des aides extérieures. Nombreux sont les individus à leur envoyer des matières premières, tels que du riz, des fruits et des légumes, et des bénévoles s’occupent de la cuisine.Depuis son ouverture, le commerce, qui offre 100 repas par jour, a vu le nombre de ses enseignes augmenter jusqu’à 18 au fur et à mesure que son intention de vouloir aider les personnes en difficultés a été largement partagée dans tout le pays.Shin Jin-a, qui travaille au restaurant, a indiqué qu’ils avaient reçu beaucoup de soutien, et qu’elle était heureuse de voir les gens trouver le monde toujours beau en voyant autant de personnes venir en aide au restaurant. Un repas à 1 000 wons est un cadeau précieux permettant aux voisins, qui ont du mal à joindre les deux bouts, de passer cet hiver particulièrement froid.