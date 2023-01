Le Bureau présidentiel porte plainte contre Kim Eui-kyeom pour la calomnie

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan dénoncera aujourd’hui à la police le député du Minjoo Kim Eui-kyeom pour la diffusion réitérée de fausses informations. Celui-ci a prétendu que la Première dame Kim Keon-hee est impliquée dans la manipulation d’actions de l’entreprise Woori Technology.Pourtant, la présidence a déclaré qu’il s’agissait d’une diffamation d’autant qu’il n’y a aucune preuve en la matière, et que la société n’a jamais été épinglée, ni même interrogée, par le Service de supervision financière (FSS) pour cette question.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) l’a conforté en affirmant que la première force de l’opposition soulevait ce soupçon dans l’intention de détourner l’attention du scandale de corruption de son patron Lee Jae-myung.En revanche, le Minjoo prévoit de lancer au sein de son parti un groupe de travail chargé de faire la lumière sur la manipulation des cours de la femme de Yoon Suk-yeol pour réclamer une enquête transparente.Selon le chef de son groupe parlementaire Park Hong-keun, ces suspicions ont été émises par le procureur lors de l'audience publique sur l’affaire de la manipulation des cours boursiers de Deutsch Motors. Selon les documents présentés, les prévenus sont intervenus dans les cours de Woori Technology à partir d’août 2010, et parmi les propriétaires des comptes concernés, se trouvaient Kim et sa mère. Celles-ci ont témoigné avoir confié leur compte entre janvier et mai.